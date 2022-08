Policiais apreenderam uma motocicleta usada pelo acusado - Divulgação/ PMERJ

Publicado 18/08/2022 20:14

Policiais Militares do 21º BPM prenderam em flagrante um criminoso após tentativa de roubo em Vilar dos Teles, São João de Meriti, no início da noite de ontem (17). A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Na ação, a equipe apreendeu uma motocicleta usada pelo acusado e um revólver cal. 38.



A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).