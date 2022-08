Banda Dembaia traz "Desepertáculo - Minha Avó Sempre Me Disse" para Meriti neste sábado - Ana Beatriz Silva

Banda Dembaia traz "Desepertáculo - Minha Avó Sempre Me Disse" para Meriti neste sábadoAna Beatriz Silva

Publicado 19/08/2022 14:31

O espetáculo “Minha avó sempre me disse” estreia neste sábado (20), às 19h, no Teatro SESC São João de Meriti, na Baixada. No palco, as atrizes fazem uma travessia cultural para contar histórias de suas referências de terras ancestrais, pautadas sob tecnologias e memórias de suas avós.



A peça aborda e ressignifica as travessias transatlânticas de mulheres pretas que vieram antes. O trabalho destaca ainda a importância da valorização dos antepassados e das histórias ancestrais para ressignificar o presente.



“A peça é uma montagem que combina poesia-teatro-música-dança-ritual, contemplando os elementos da natureza e a ancestralidade, ao som dos instrumentos tradicionais do oeste africano, da diáspora e da contemporaneidade eletrônica”, ressaltou a percussionista Ana Magalhães, uma das integrantes do grupo.



O espetáculo é protagonizado por Ana Magalhães, Beà Ayòóla, Bina Chaves, Dai Ramos e Tati Villela.



Serviço

Local: Sesc São João de Meriti

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti - RJ

Data: sábado, 19h

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 inteira, R$ 5 meia