São João de Meriti completa 75 anos. Cidade conhecida como “Formigueiro das Américas”, por possuir a maior densidade populacional da América Latina, vem se destacando por seus avanços. Para celebrar a data, ao longo do dia, foram realizadas duas missas e um culto



As comemorações se iniciaram com a missa oficial de aniversário da cidade na Paróquia São João Batista, no Centro. O prefeito Dr. João foi ao ato religioso e falou aos cidadãos presentes. Em seguida, foi realizado um culto de gratidão na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles e, no final da tarde, outra missa na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti. As ações contaram com a presença do secretariado, de vereadores locais e de lideranças políticas.



O prefeito da cidade, Dr. João, falou: “São João de Meriti ainda é muito jovem. Diariamente peço a Deus sabedoria para governar em prol do povo. Este ano não realizamos nenhum tipo de festa, pois estamos investindo muito em nossa cidade e priorizamos não gastar dinheiro em festas. Estamos fazendo a duplicação dos viadutos, a reforma dos postos de saúde e escolas, as obras nos terceiro e quarto andares do hospital municipal e da maternidade municipal, a revitalização do bairro Grande Rio, a inauguração do nosso complexo esportivo e a construção do centro de reabilitação. Agradeço a confiança de cada meritiense. Estamos trabalhando para promover melhorias e bem-estar aos homens e mulheres desta cidade."

O aniversário é da cidade, mas quem ganha é o povo. Dentre os principais feitos da atual gestão, além dos já citados pelo prefeito, podemos destacar a municipalização de duas grandes escolas particulares (Colégios Guararapes e Fluminense), a construção de creches, a transformação do PAM em hospital, as obras de pavimentação e asfalto, a modernização da iluminação e a chegada de várias empresas atraídas pela credibilidade da Administração Pública. As comemorações encerraram, mas o trabalho continua.