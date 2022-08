Moradores de Meriti comemoram água tratada - Divulgação

Publicado 22/08/2022 18:32

São João de Meriti comemorou 75 anos de emancipação e uma nova realidade está sendo construída na cidade. É que a Águas do Rio vem realizando melhorias no abastecimento do município, com a implantação de novas redes de água e instalação de bombas, beneficiando cerca de 16 mil moradores, que hoje têm outra história para contar.



“A gente passava muitas dificuldades. Já chegamos a ficar dois, três meses sem água tratada, tendo que contar com a ajuda de vizinhos que têm poços artesianos. A gente ia para rua com baldes e baldes para pegar água para lavar a louça, tomar banho e fazer comida. Era muito cansativo. Mas hoje eu não passo mais por isso.”, comemora Arcilene Lopes, moradora de São Mateus.



Segundo Sebastião Andrade, coordenador operacional da concessionária com atuação na Baixada Fluminense, já foram implantados aproximadamente dois mil metros de rede na região. “São João de Meriti tem problemas históricos no abastecimento e estamos trabalhando para mudar essa realidade. Em apenas nove meses de operações, já realizamos melhorias que refletiram em melhor qualidade de vida aos moradores. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos focados em ampliar e regularizar o abastecimento de toda cidade”, destaca.



Segundo a concessionária, no bairro São Mateus, foram implantados mais de 1,6 km de rede de água, beneficiando em torno de 13 mil pessoas que vivem nesta localidade. Em Éden, foi realizado o assentamento de 130 metros de nova rede de distribuição de água, contemplando mais de 2,5 mil moradores da região. A empresa ainda instalou um booster - sistema de bombeamento - que já está em operação nas ruas Itu, em Vilar dos Teles, e Maria Soares Sendas, no Parque Barreto. Com essas iniciativas, duas mil pessoas passarão a ter abastecimento regular.



Próximas ações



A Águas do Rio já estuda a instalação de mais de 10 novas bombas para melhorar o fornecimento de água para as partes mais altas da cidade. “Estamos vivendo uma nova realidade no município. Além de colaborador, também sou morador daqui há anos e fazer parte dessa mudança para melhorar a distribuição de água na localidade, que já sofreu tanto com o desabastecimento, é muito gratificante”, conclui Sebastião.