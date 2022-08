Meritienses podem solicitar serviços da Águas do Rio na Praça da Matriz - Divulgação

Meritienses podem solicitar serviços da Águas do Rio na Praça da MatrizDivulgação

Publicado 25/08/2022 18:19 | Atualizado 25/08/2022 20:20

Negociação de contas de água atrasadas, mudança de titularidade, atualização de dados cadastrais e outros serviços estão presentes no Mutirão de Conciliação da Águas do Rio em São João de Meriti, que acontece até o dia 26 de agosto, das 9h às 17h, na Praça da Matriz.



Maria Teresa Andrade, moradora do bairro Jardim Meriti há 50 anos, foi negociar contas da Águas do Rio em atraso. “Eu vim aqui na intenção de acertar meus débitos, para colocar minhas contas em dia e fazer um parcelamento. Graças a Deus, saio daqui com tudo resolvido! Aqui realmente funciona, o atendimento foi maravilhoso. Vou divulgar para os meus conhecidos, familiares e vizinhos da iniciativa que está acontecendo aqui na praça”, disse.



Para Vitor Andrade, advogado e coordenador do atendimento itinerante da CODECON, o mais interessante dessa ação é a celeridade no suporte ao consumidor. “Essa parceria com a Águas do Rio é muito válida e enriquecedora no quesito de atendimento aos consumidores. O nível de resolução e agilidade das questões é acima de 80%. Ou seja, a maioria dos consumidores que vêm aqui e buscam uma assistência com alguma pendência conseguem resolver na mesma hora”, afirmou.



A concessionária reforça que os moradores também podem entrar em contato com a Águas do Rio por meio do número 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp, 24 horas por dia. Ou ainda procurar a loja de atendimento da cidade, que fica no Shopping Grande Rio, na Rua Maria Soares Sendas, 111, loja 222- Parque Barreto.