Secretária de Saúde Marcia Lucas participa de reunião com o Ministério da Saúde Divulgação

Publicado 26/08/2022 09:32

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou de uma reunião, no Centro do Rio, com o Ministério da Saúde e todas as demais secretarias dos municípios da Baixada Fluminense.



Representantes da pasta trocaram experiências dos atendimentos realizados em locais vulneráveis. O objetivo foi aprofundar o diagnóstico de dificuldades no trabalho em áreas com alto índice de violência urbana.



A ação permitiu aos técnicos e ao secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, um panorama sobre as questões de acessibilidade a essas regiões.



A pasta informou que ao longo do ano serão realizados novos encontros para que os municípios apresentem seu desempenho diante do Previne Brasil. Os próximos encontros serão em Belford Roxo, em São João e em Nilópolis.