Cerca de 5 toneladas de barricadas do tráfico foram removidas das ruas da comunidade Guarani, em Meriti - Reprodução

Publicado 10/09/2022 14:00

Policiais Militares do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram uma ação preventiva contra as organizações criminosas que atuam em comunidades do município. Cerca de 5 toneladas de barricadas do tráfico foram removidas das ruas da comunidade Guarani.



Segundo os agentes, entulhos foram removidos após denúncia de moradores.



O intuito da ação é permitir o direito de ir e vir de toda população, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.