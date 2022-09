São João de Meriti foi sede dos Jogos Estaduais Rio 2022 das Olimpíadas Especiais Brasil - Divulgação

São João de Meriti foi sede dos Jogos Estaduais Rio 2022 das Olimpíadas Especiais BrasilDivulgação

Publicado 12/09/2022 16:27

São João de Meriti- São João de Meriti foi sede dos Jogos Estaduais Rio 2022 das Olimpíadas Especiais Brasil neste fim de semana, 9, 10 e 11 de setembro. A abertura da competição foi realizada na noite da última sexta-feira (9), na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles.



Ao todo, cerca de 200 atletas, de 14 municípios, participaram das atividades recreativas e inclusivas realizadas na Vila Olímpica, no bairro Grande Rio, e na piscina do Serviço Social do Comércio (Sesc) da cidade.



“Estou muito orgulhoso de sediar as olimpíadas especiais aqui em Meriti. Nada melhor do que proporcionar opções de lazer para a garotada e um dos compromissos da nossa gestão é não deixar ninguém para trás, independentemente de suas limitações. Tenho certeza de que a nossa cidade, em breve, será o local que mais promove a inclusão na Baixada Fluminense. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João a oportunidade de comandar essa pasta”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti.



Os atletas disputaram nas seguintes modalidades: natação, basquete, bocha, vôlei de praia, corrida e competições de atletismo.



Para Pedro Araújo, aluno do Projeto Esporte e Inclusão Meriti, o evento foi ótimo. “Vou participar do torneio de basquete e eu prefiro vencer a partida. Já participei de alguns torneios na Vila e sem dúvidas o esporte é libertador”.

200 atletas, de 14 municípios, participaram das atividades recreativas e inclusivas. Divulgação



Atividades na cidade



A Vila Olímpica de São João de Meriti oferece acesso a diversas modalidades esportivas para PCDs como futsal, natação, basquete, atletismo, bocha e tênis de mesa. Interessados(as), a partir dos 9 anos, devem acessar o link ( A Vila Olímpica de São João de Meriti oferece acesso a diversas modalidades esportivas para PCDs como futsal, natação, basquete, atletismo, bocha e tênis de mesa. Interessados(as), a partir dos 9 anos, devem acessar o link ( esportemeriti.com.br/turmas ) e selecionar a modalidade de acordo com as vagas ofertadas no sistema.



Endereços:

Centro Aquático (Rua Paulo Soares do Nascimento, 305 – Vilar dos Teles, Escola Municipal Professora Graça Grijó (antigo Colégio Fluminense)



Vila Olímpica de São João de Meriti - Rua Milton, s/nº – Grande Rio, bem ao lado da Rodovia Presidente Dutra.