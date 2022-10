Deputado Estadual Valdecy da Saúde e Deputado Federal Bebeto - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:09 | Atualizado 03/10/2022 22:26

Com a divulgação do resultado das eleições 2022, o município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, segue bem representando tanto na Alerj quando na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ao todo, a cidade conseguiu eleger 1 deputado federal e 3 deputados estaduais.



Valdecy da Saúde (PL) foi o mais votado pela cidade para ser o representante na Alerj. O morador do Parque Araruama foi o 13º colocado geral. Somente em Meriti, ele recebeu 55.751 votos (22,13%) dos 72.250 votos totais.



Com a reeleição, o representante pretende continuar transformando a vida de toda região e Baixada Fluminense. Em entrevista cedida ao Dia Meriti, Valdecy comenta que uma de suas metas é continuar buscando novos recursos que serão transformados em obras para todos os lados.



“Se eu falar que estou no ápice da minha felicidade não vai ser suficiente! As mais de 400 mil palavras que existem na língua portuguesa não serão suficientes para expressar o que estou sentindo. Quero agradecer a cada um, não só pelo voto de confiança, mas também por acreditar no meu sonho e me ajudar nessa realização”, disse o deputado estadual mais votado da história de São João de Meriti.



Disputando pela primeira vez o cargo político, Bebeto (PTB) foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 32145 votos (12,85%). O representante já foi camelô nas calçadas de Vilar dos Teles, empresário e secretário de Transporte por três vezes. Sua primeira meta será tentar uma parceria com o governo estadual para trazer um hospital infantil público para a cidade.



“Foram dias de muitos esforços, mas sempre acreditei. Sou muito grato às pessoas que tenho ao meu lado e agradeço também a quem me ajudou a vencer mais uma batalha”, disse o novo Deputado Federal.



Para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.



Confira os deputados eleitos que declararam domicílio em São João de Meriti e os votos totais que receberam:



Deputado Estadual



Valdecy da Saúde (72.250 votos)

Léo Vieira (50.569 votos)

Giovani Ratinho (33.416 votos)



Deputado Federal



Bebeto (41.075 votos)