Publicado 05/10/2022 19:06

A Defesa Civil de São João de Meriti, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza mais uma edição do Projeto Defesa Civil nas Escolas, com o objetivo de evitar ou minimizar os danos causados pelos incidentes e transformar os pequenos em compartilhadores de informações. A ação acontece na Escola Municipal Henfil, Chico e Betinho, na Vila São José, hoje e amanhã, 5 e 6 de outubro.



Na ocasião, os profissionais da pasta e agentes do Corpo de Bombeiros visitam as unidades escolares para ensinar técnicas de primeiros socorros aos alunos e explicar o papel das sirenes em caso de muita chuva e desastres naturais. Também conversam sobre o risco de manusear animais peçonhentos.



“O objetivo é compartilhar conhecimento para que nossas comunidades estejam cada vez mais seguras e protegidas contra os riscos. Não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João e ao secretário de Educação José Carlos por não medirem esforços na hora de abraçarem nossas demandas”, afirmou o secretário de Defesa Civil, Evandro Perini.

Animais peçonhentos Márcio Curvello



As ações ocorrem, sempre, em escolas próximas a áreas de risco. Para a diretora da escola, Elisa Silva, o treinamento é fundamental para os alunos e, principalmente, para os professores. “Manter a calma e tomar a atitude correta, tudo isso é importante para salvar as pessoas em casos de incidentes. Eles estão satisfeitos com todo o conteúdo aprendido”.



A ação contou com a participação de agentes do Destacamento do Corpo de Bombeiros de São João de Meriti (DBM 1/14).

Agentes do Corpo de Bombeiros de São João de Meriti e a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil Edgar Maciel