Uma arma de fogo, munições e farto material entorpecente foram apreendidosReprodução/ PMERJ

Publicado 04/10/2022 22:35

Policiais Militares do 21º BPM foram atacados por criminosos enquanto realizavam o reforço do policiamento na Rua da Penha, no bairro Vila Tiradentes. Equipe estava no local para garantir a chegada das urnas eletrônicas.



Houve confronto e um dos traficantes acabou sendo baleado. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Uma arma de fogo, munições e farto material entorpecente foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.