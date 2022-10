A grande final da 10ª edição da Taça das Favelas será realizada no próximo sábado, dia 8 - Divulgação

Publicado 06/10/2022 10:30

Diretamente de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o time CRB Dick, composto por atletas da Vila Olímpica Municipal, está na grande final da 10ª edição da Taça das Favelas que será realizada no próximo sábado, dia 8 de outubro, no Estádio de Moça Bonita, campo do Bangu. O CRB Dick compete contra o Complexo do Muquiço em busca do troféu Ari Pipa, honraria dada à campeã masculina.



Pela primeira vez na história, um time da cidade alcança este feito. Todos os 25 atletas fazem parte da Vila e receberam todo o apoio da Secretaria de Esporte: Treinamento, Campo, transporte, Fisioterapia, Nutrição.



O secretário da pasta Dinho Meriti comentou que para chegar a tamanho resultado, foi realizada uma peneira para novos atletas e da equipe sub-17 da Vila Olímpica.



“Participar da Taça das Favelas é uma sensação única. Uma competição muito bem organizada pela CUFA, com grandes parceiros e que tem um propósito muito parecido com o meu, que é dar oportunidade aos jovens. Chegar na Final de um campeonato de tamanha importância nos traz o sentimento de que estamos no caminho certo, pois esses jovens acreditaram no potencial que o esporte tem e no quanto eles podem transformar a realidade deles e de suas famílias”, disse o secretário.



CRB Dick (São João de Meriti) disputa a final da Taça das Favelas neste sábado (8) Divulgação

A Vila Olímpica de São João de Meriti oferece diversas modalidades esportivas, como futsal, natação, basquete, atletismo, bocha e tênis de mesa.



O secretário reforça que a pasta se faz presente para que jovens possam ter cada vez mais e melhores chances de realizar seus sonhos. “Eles mostraram que o trabalho realizado desde a base está dando frutos e trazendo oportunidades aos atletas meritienses. Vamos com tudo galera, acreditamos em vocês e esse título virá pra Comunidade do Dick em São João de Meriti”.



Time CRB Dick, composto por atletas da Vila Olímpica de São João de Meriti Divulgação

A final da Taça das Favelas 2022 será transmitida ao vivo na TV Globo. O Sportv também transmite ambos os jogos.



Depois das finais, haverá uma grande peneira entre os melhores jogadores de cada favela participante, para definir quem serão os jogadores que vão representar a Seleção do Rio na Taça das Favelas Brasil, o Favelão 2022, que acontece em novembro deste ano, em São Paulo.