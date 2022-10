Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante em São João de Meriti - PMSJM

Publicado 13/10/2022 09:30

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, realiza nesta quinta-feira (13), mais um dia da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante para cães e gatos 2022.



A campanha é destinada aos animais saudáveis com mais de 3 meses. A vacina da raiva deve ser aplicada anualmente no animal. A organização reforça que mesmo que o bichinho não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial.



A imunização será realizada na Praça ao lado do Colégio Estadual Prof.ª Francisca Jeremias da S. Menezes, em Vilar dos Teles, das 10h às 15h.



Para mais informações entre em contato com o Zappet: 21 99596-0865.



Serviço: Vacinação Antirrábica Itinerante em São João de Meriti.

Dia: 13/10

Endereço: Av. Comendador Teles, nº 826, Vilar dos Teles.

Horário: 10h às 15h.