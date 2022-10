Filial da rede de lojas Tele Rio é inaugurada em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Filial da rede de lojas Tele Rio é inaugurada em São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicado 10/10/2022 20:37

Mais um empreendimento, com geração de empregos, chegou a São João de Meriti. A loja Tele Rio foi instalada na Rua da Matriz, no Centro.



A secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Andreia Lacerda, esteve na inauguração e representou o prefeito Dr. João.



Madalena Segueira, sócia da loja, explicou o motivo de investir no município: “O comércio local está muito atrativo e a cidade, a cada dia, se torna mais movimentada e modernizada”.



De acordo com a pasta, a credibilidade gerada por um governo voltado ao desenvolvimento faz São João de Meriti produzir um crescente avanço na geração de empregos com a chegada de grandes empresas. Em 2021, dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) mostram a cidade como uma das que mais gerou empregos no estado.



Funcionamento Tele Rio

Endereço: Rua da Matriz, nº 56 – Centro

Horário: 9h às 19h.