Shopping Grande Rio abre quiosque exclusivo para pessoas com deficiência que buscam oportunidades de trabalho - Divulgação

Shopping Grande Rio abre quiosque exclusivo para pessoas com deficiência que buscam oportunidades de trabalhoDivulgação

Publicado 08/10/2022 09:45

O Shopping Grande Rio recebe até o dia 15 de outubro o Quiosque Oportunidades Especiais, projeto que realiza o cadastramento de currículos de pessoas com deficiência que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.

De acordo com o empreendimento, o stand é adaptado para todos os tipos de deficiência. O atendimento ao público é realizado por monitores especializados e dispõe de intérprete de libras. O cadastramento para as vagas é gratuito e acontece ao longo do horário de funcionamento do shopping.

Participam da ação empresas como a Tim, Arcos Dorados ( McDonald’s ), Sotreq, Burger King-Popeyes, UnitedHealth Group, Subsea7, Ternium e Aliansce Sonae.

O Quiosque está localizado próximo à Portaria B.