Agentes da Guarda Municipal, que atuarão no Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) - Divulgação/ PMSJM

Publicado 06/10/2022 20:35

Os agentes da Guarda Municipal, que atuarão no Sistema Integrado de Monitoramento (SIM), já estão sendo treinados e equipados para promover segurança e reduzir os índices de criminalidade em São João de Meriti.



Na última semana, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) aumentou o número de agentes para atuar na Baixada Fluminense. Uma unidade do Comando de Policiamento Especializado (CPE) foi instalada no 21º BPM, em São João de Meriti.



O objetivo é apoiar missões de patrulhamento dos batalhões de área a partir de uma análise da mancha criminal.

Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) São João de Meriti Divulgação/ PMSJM