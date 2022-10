Professoras Elilze Lessa e Márcia Reis - Divulgação/SEME

Professoras Elilze Lessa e Márcia ReisDivulgação/SEME

Publicado 07/10/2022 18:03

Professoras da rede municipal de São João de Meriti participaram do Congresso Anual da Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciência (RNEC), em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.



A equipe apresentou o projeto “A Importância da Intervenção Precoce no Acompanhamento Pedagógico, Multiprofissional e Apoio às Famílias das Crianças afetadas pela Síndrome Congênita do Vírus Zika e sua chegada à Educação Infantil”.



As professoras Elilze Lessa e Márcia Reis apresentaram o trabalho realizado no Centro de Atendimento Educacional Especializado, em parceria com o Instituto Fernandes Figueira, na implantação do Polo de PC/Microcefalia, em 2017, a partir do projeto piloto: “Programa Juntos” em que lactantes foram convidadas a participar do programa “Conhecendo a paralisia cerebral no contexto da Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCVZ).

Professoras Elilze Lessa e Márcia Reis Divulgação/SEME

Segundo a pasta, as profissionais frequentaram uma série de 10 sessões de grupo, mediadas por especialistas locais, com familiares, para orientação, apoio e aconselhamento. A participação foi de 10 famílias de crianças com SCVZ.



Méritos



A Secretaria Municipal de Educação obteve um protocolo de atendimento aprovado pelo Instituto Fernandes Figueira e a inclusão educacional das crianças. Nos anos de 2017 a 2019, seis delas foram incluídas nas creches públicas e foi ampliado o atendimento para paralisados cerebrais sem microcefalia. Neste ano, do total de 29 crianças registradas com microcefalia no município, nos dados da Secretaria Municipal de Saúde, nove permanecem e estão matriculadas na rede municipal de ensino, três mudaram de município e 17 não estão na rede municipal.



As crianças que iniciaram o processo de estimulação em 2018 na creche estão chegando à Educação Infantil com motricidade, comunicação, oralidade e aspectos cognitivos com a intervenção precoce. As informações são da Prefeitura de São João de Meriti.