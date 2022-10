Shopping Grande Rio, São João de Meriti. - Divulgação

Shopping Grande Rio, São João de Meriti.Divulgação

Publicado 11/10/2022 20:23

No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, uma parada itinerante com sete personagens muito queridos pelas crianças, entre eles o Dinossauro, o Tubarão e o Pirata, percorre os corredores do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti.



A programação se estende ao parque temático infantil Aventura na Neve que oferece uma decoração composta por pinguins, ursos polares, icebergs e bonecos de neve. Assim como, se divertir no tradicional Play City, com as atrações Kamikase, Crazy Dance, Autopista, Montanha Russa, trenzinho.



A parada itinerante é gratuita e será realizada das 14h às 18h.



O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ.