Unidos da Ponte 2022FABIO MOTTA / Riotur

Publicado 14/10/2022 14:54 | Atualizado 14/10/2022 20:55

A próxima edição da “Feijoada da Ponte”, evento da agremiação de São João de Meriti, marcará o lançamento do samba-enredo da escola para o carnaval de 2023, onde levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Liberte Nosso Sagrado”.



O evento contará com as apresentações de Gabrielzinho de Irajá e a Roda de Samba do Marclei. A entrada é gratuita.



O Presidente Rosemberg Azevedo contou que para um grande enredo, a comunidade precisava de um grande samba. “Os compositores entenderam bem a proposta e o resultado foi uma belíssima obra. Temos um samba forte e que com certeza ficará marcado na história da nossa escola”.



A festa acontece no próximo domingo, 16, na Rua Valério Vilas Boas, 173 – São João de Meriti, a partir das 13h.