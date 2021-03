A ave, que caiu no quintal de um morador, foi encaminhada ao Instituto BW, em Araruama Adriana Mastrangelli

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:10

Um tucano de bico amarelo (Ramphastos toco) foi resgatado pela Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia, nesta sexta-feira (26), após ser levado à sede da Secretaria de Meio Ambiente com uma das patas machucadas. A ave, que caiu no quintal de um morador, foi encaminhada ao Instituto BW, em Araruama, que promove a reabilitação de animais debilitados antes de devolvê-los à natureza. O procedimento foi autorizado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA.



A espécie, considerada um dos símbolos da biodiversidade no país, não era encontrada no Estado do Rio de Janeiro há alguns anos, mas tem aparecido com frequência e dividido espaço com o tucano-de-bico-preto, natural da região.



De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, não dá pra afirmar qual a origem da ave resgatada. "Alguns grupos dessa espécie têm se estabelecido no Rio. No entanto, por ser tão linda, ela também sofre com o tráfico animal. O tucano que encontramos não apresentava indícios de cativeiro nem anilha, mas estava sozinho. Eles geralmente vivem na natureza em pares ou em bando", explicou. Para ter um Tucano Toco é necessário obter autorização do Ibama.



Animais silvestres, quando encontrados em área urbana, precisam ser resgatados pela Guarda Ambiental do município. Os agentes podem ser acionados através do número 153 e são os responsáveis por encaminhar os animais que necessitam de atendimento veterinário ao Instituto BW. A organização não governamental já recebeu a visita da secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam, e do secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro.



A médica veterinária e presidente do instituto, Paula Baldassin, explicou que o estado de saúde do tucano é aparentemente bom, mas aguarda o resultado dos exames. "Ele já está voando no recinto externo e estamos aguardando os resultados do hemograma. O exame de raio-x na pata machucada será realizado ainda neste sábado (27)", explicou.