Ex-vereador Guga posa para foto ao lado do pai, Mica, que faleceu vítima da Covid-19 nesta sexta (2) | Foto: Arquivo pessoal Luiz Felipe Rodrigues

Por Renata Cristiane

Publicado 03/04/2021 22:04

A morte do vereador e presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Mica (PROS), nesta sexta-feira (2), repercutiu bastante na Região dos Lagos, como um todo.

O parlamentar de 68 anos estava internado com COVID-19 em um hospital de São Gonçalo desde 14 de março. O enterro foi realizado na manhã deste sábado (3).

Publicidade

Em um momento de pesar e dor, o filho de Mica, Luciano de Azevedo Leite, mais conhecido como Guga, ressaltou ao O Dia que o vírus existe, é real e mata.



Nora de Mica, Bia de Guga publicou texto em homenagem ao sogro nas redes sociais. Internet “Meu PAI, meu HERÓI, foi enterrado irreconhecível. Este vírus faz muito mal e as pessoas estão brincando”, alertou Guga.Esposa do filho de Mica, a ex-vereadora Beatriz Leite (MDB), a Bia de Guga, publicou em uma rede social uma mensagem de agradecimento a todos “pelo carinho e força transmitidas neste tempo de luta”.

Publicidade

Sobre o sogro, Bia afirmou que “não há palavras que nos façam expressar tudo que você representou em nossas vidas. Homem justo, pai amoroso, exemplo de simplicidade e acima de tudo amou SERVIR nesta terra”.

“Nosso guerreiro está nos braços do Pai e somos gratos por cada segundo ao seu lado. Estará pra sempre em nossos corações”, concluiu Bia.

Publicidade

O ex-procurador de São Pedro da Aldeia, Dr. Cristiano Oliveira, que atualmente trabalha na Procuradoria de Armação dos Búzios e já advogou para Mica, foi outro que comentou a morte do parlamentar.

“Um ser maravilhoso. Iluminado. Bom Esposo, bom Pai, bom avô, bom amigo, bom político. Confortava o coração manter 10 minutos de papo com Seu Mica. Sempre generoso, de uma caridade ímpar. Perdemos uma grande figura política, diferente de tudo que já vi. Uma perda difícil de suportar”, afirmou o advogado.

Publicidade

Membro da Diretoria da Câmara de São Pedro da Aldeia e um dos principais conselheiros políticos de Mica, Zezinho Martins publicou no Facebook em solidariedade a família e amigos do vereador.

“Em pouquíssimo tempo, esse Grande Homem, conquistou minha admiração, carinho e respeito e hoje ele nos deixa, indo para os braços do Nosso Pai, infelizmente tão cedo, pois queria aprender mais com o Senhor”, disse Zezinho.

Publicidade

“Olhe por nós aí de cima Seu Mica, e tenha ‘certeza’ (sic) que deixou um grande legado aqui. O Senhor vai fazer muita falta para sua Família, amigos e para a administração pública. Saudades eternas e muita força para a Família e todos nós”, conclui a publicação.

Luto oficial de três dias

Publicidade

Em nota, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia se posicionou ainda na noite de sexta. O município anunciou que irá decretar luto oficial de três dias em memória do edil.

“Desde já, a gestão municipal, por meio dos seus servidores, lamenta imensamente essa perda e, neste momento de dor, transmite os sentimentos aos familiares, amigos e colegas”, afirma a nota.

Publicidade

A Câmara Municipal de Cabo Frio também emitiu nota e afirmou que “se solidariza à família do vereador e presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia”.

Comentários de luto na internet

Publicidade

Os internautas também se comoveram com o falecimento de Mica e, nas páginas do Portal RC24hredes sociais de familiares do parlamentar.

“Meus sentimentos a toda família! Perdemos uma pessoa digna, cheia de generosidade”, escreveu Rosa Luzia Coelho.

Publicidade

“Meus sentimentos a família pela perda dessa pessoa tão querida da nossa cidade. Desejo de coração que o Senhor esteja consolando a cada um de maneira especial”, comentou Ana Silva Leal.

“Grande homem! Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos. Com certeza, está nos braços do nosso senhor Jesus Cristo”, afirmou Pedro Abreu.