Por Renata Cristiane

Publicado 22/04/2021 14:37

Uma câmera de segurança flagrou (veja o vídeo no final da reportagem) o momento exato em que um jovem soltou um cachorro da raça Pitbull, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, próximo a rodoviária, para atacar um gato que estava passando pela rua, no último dia 16, por volta das 22h.

Nas imagens é possível ver o momento exato em que três rapazes, acompanhados de dois cães, entram na rua. Ao ver o felino, os cachorros ficam agitados e ameaçam avançar. O tutor de um dos cães, então, solta o animal para que ataque o gato, enquanto o outro cão é fortemente contido pelo outro jovem.

Conforme a denúncia feita a reportagem, o felino não resistiu aos ferimentos causados pelo cão e morreu.

As imagens serão encaminhadas à polícia pelos tutores do gato, que vão registrar a ocorrência.

Vale lembrar que maus-tratos aos animais é crime. Recentemente, o Congresso Federal aprovou a Lei 14.064/2020 que aumentou a pena para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar” cães e gatos, passando de três meses a um de detenção, para um período de dois a cinco anos de prisão.