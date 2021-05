Por O Dia

Publicado 17/05/2021 19:30 | Atualizado 17/05/2021 19:30

Com o objetivo de ajudar os artistas e agentes culturais de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, prejudicados pela crise causada pela Covid-19, a Secretaria Adjunta de Cultura lançou a campanha “Cultura Contra a Fome”. A iniciativa visa arrecadar alimentos não perecíveis para auxiliar, emergencialmente, representantes da classe artística que tiveram suas atividades interrompidas durante a pandemia. Para doar, basta levar o alimento na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. O funcionamento do espaço acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

A campanha solidária foi anunciada neste domingo (16) durante a programação de shows on-line de aniversário pelos 404 anos de São Pedro da Aldeia. “Estamos usando estas apresentações para que a campanha tenha um alcance maior através desta programação festiva. É muito importante entender que o setor cultural foi o primeiro a parar e será o último a voltar com suas atividades, deixando milhares de agentes culturais sem renda devido à pandemia. Por isso, esta campanha se faz tão necessária. Neste momento, pessoas que tiravam toda sua renda deste setor estão impedidas de trabalhar devido às restrições de combate ao coronavírus”, destacou o secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques.

Seop diz que evento com 500 pessoas no Copacabana Palace não cometeu infração

Antonia Fontenelle sugere que Bolsonaro expulse Anitta do Brasil

De acordo com a diretora municipal de Cultura, Giselle Lima, a campanha também busca parceiros da iniciativa privada sensibilizados com a causa. “A proposta é que possamos reunir esforços para ajudar o setor cultural a ter comida na mesa, pois quem tem fome, tem pressa. Lembrando que essa ajuda que estamos pedindo das empresas privadas não impossibilita que o cidadão aldeense, de forma individualizada, participe da campanha. Esse é o momento de juntarmos forças para podermos mudar essa situação”, disse.

Para obter mais informações sobre a campanha, a população pode enviar um e-mail para a Secretaria Adjunta de Cultura, no endereço eletrônico [email protected] , com o título “campanha de alimentos”, ou entrar em contato pelo telefone (22) 2625-5167. A Casa de Cultura Aldeense está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.