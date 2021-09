Nesse processo, o vereador terá direito a ampla defesa - Reprodução

Publicado 09/09/2021 18:25 | Atualizado 09/09/2021 18:26

Uma polêmica na política de São Pedro da Aldeia, na Região dos lagos, tem dado o que falar nesses últimos dois dias. O fato do vereador Márcio Soares, do PDT, ter declarado publicamente seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro neste 7 de setembro, colocou em xeque a questão da fidelidade partidária.



Nesta quinta-feira (9), o Portal O Dia entrou em contato com o diretório municipal para saber como andava o clima em relação ao ocorrido. O presidente, Felipe Oliveira, conhecido como Mau Mau, disse que o partido vai apurar a conduta do parlamentar.



“Todo filiado tem direito a representar contra qualquer outro quando este toma atitudes contra a ética e a unidade partidária”, explicou Felipe, afirmando que o parlamentar será submetido à decisão de punição ou não pelo diretório estadual.



Nesse processo, o vereador terá direito a ampla defesa. Vale lembrar que o mandato é do partido, não do vereador, portanto, uma eventual expulsão pode resultar na perda da vaga, que ficaria com o primeiro suplente, Rodrigo Silva. Na opinião de Mau Mau, “a conduta do parlamentar feriu a ética e unidade partidária, pois foi de encontro ao programa do partido”.



Nas redes sociais e grupos políticos de whatsapp da região não se falava noutra coisa. Apesar disso, muitos aplaudiram o posicionamento do parlamentar. Na postagem, o próprio Márcio assume que sempre foi bolsonarista.



À reportagem do Portal, o vereador Márcio Soares disse que ainda não havia sido notificado oficialmente sobre a acusação. “Sigo exercendo minhas atividades como vereador eleito pelo povo aldeense. Meu jurídico está ciente do ocorrido e estou aguardando os próximos acontecimentos”, disse o parlamentar.