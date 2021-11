Viação São Pedro - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Viação São PedroLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 29/11/2021 18:27

A dívida da Viação São Pedro com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, exposta pela vereadora do município Mislene de André (SDD) na sessão da Câmara de quinta-feira (25) gerou diversos questionamentos na cidade.

A denuncia foi publicada em primeira mão, pelo jornal O Dia, na coluna Política Costa do Sol Segundo a apuração feita pela parlamentar, quando ganhou a concessão para operar os ônibus, em 2012, a Viação São Pedro deveria ter pago R$740 mil em até três parcelas semestrais.Em valores corrigidos, segundo o Banco Central, a dívida da empresa com a prefeitura ultrapassa R$ 1,6 milhão e deve caducar nos próximos meses após completar dez anos.A investigação foi feita por Mislene após ouvir reclamações de servidores por conta da controversa decisão da Prefeitura de mudar o modelo de pagamento do vale transporte para manter os serviços da Viação São Pedro na cidade.Em julho deste ano, o Grupo Salineira chegou a anunciar o encerramento das atividades nas linhas municipais de São Pedro da Aldeia.Mislene de André encaminhou a denúncia para a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, para o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).