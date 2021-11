Esse é o terceiro caso do tipo no município nos últimos 15 dias - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/11/2021 13:53

O dono de um quiosque na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi vítima de uma tentativa de sequestro nas proximidades da Creche Municipal Tia Marcia, no bairro Poço Fundo, na noite desta segunda-feira (29).



Segundo informações, Paulinho do Xodó, como é conhecido na cidade, retornava do centro para o Sudoeste, quando percebeu que estava sendo perseguido por criminosos a bordo de um automóvel. Com medo de que o pior pudesse acontecer, ao ser ultrapassado, o empresário, que dirigia uma Toyota Hilux, avançou com o próprio veículo no carro dos bandidos. Ele perdeu o controle da direção e acabou colidindo no muro da creche. Com a batida, Paulinho chegou a se ferir levemente no braço.



Os elementos abandonaram o automóvel e, mais a frente, roubaram outro, na tentativa de despistar os policiais que foram acionados para a ocorrência. Dentro do veículo foram apreendidas fitas do tipo ‘silver tape’ e corda.



A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e, até o momento, ninguém foi preso.



Esse foi o terceiro crime do tipo registrado no município nos últimos 15 dias.



Há cerca de duas semanas, uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago no estacionamento de um mercado atacadista no bairro Campo Redondo. Quando saía com as compras, foi abordada e jogada no porta-malas do automóvel. Os criminosos roubaram o cartão magnético e realizaram diversos saques. Ela foi abandonada apenas com o dinheiro da passagem em Sampaio Corrêa, distrito de Saquarema.



O segundo caso de sequestro no município aldeense foi de uma outra mulher que saía de uma agência bancária no centro da cidade. Os bandidos fugiram com o veículo da vítima, que foi deixada no bairro Praia Linda.