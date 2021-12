Ave estava em quintal de residência no bairro São João - Divulgação

Publicado 10/12/2021 14:43

Uma coruja da espécie orelhuda (Asio Clamator) foi resgatada, na tarde desta quinta-feira (9), do quintal de uma residência no bairro São João. Ao acionar a Guarda Ambiental, os moradores informaram que a ave teria se ferido em uma linha de pipa presa em uma árvore do jardim. No entanto, o veterinário responsável pelos primeiros atendimentos no animal identificou queimaduras na asa esquerda, o que indicaria incidente com a rede elétrica.



A coruja, medindo cerca de 30 centímetros de altura, estava impossibilitada de voar e ficou caída na base da árvore. Ela foi resgatada por agentes das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e encaminhada a uma clínica veterinária especializada em aves silvestres, onde ficará até que possa ser devolvida ao seu habitat natural.



Com hábitos noturnos, a espécie costuma ficar camuflada nas árvores durante o dia. Alimenta-se de pequenos mamíferos como ratos e também pode caçar lagartos e insetos. Animais silvestres, quando encontrados em área urbana, precisam ser resgatados pela Guarda Ambiental do município.



É importante que a população não tente prender ou manipular os animais por risco de ferimento. Os agentes do município devem ser acionados por meio do número 153. É de responsabilidade da guarda encaminhar os animais a instituições de reabilitação parceiras, em caso de necessidade de atendimento veterinário. Vale ressaltar que a prefeitura não possui, atualmente, convênios com clínicas veterinárias. Os custos referentes ao tratamento serão arcados por voluntários.

