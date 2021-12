Secretaria de Cultura de São Pedro abre Chamamento Público para contratação de artistas e bandas | São Pedro da Aldeia | O Dia

Processo de Seleção visa a realização do Concerto de Natal na Casa da Cultura; inscrições ficarão abertas até 16 de dezembro - Internet

Publicado 08/12/2021 14:11

A Secretaria Adjunta de Cultura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, abriu inscrições para o Edital de Chamamento nº 08/2021, voltado à contratação de artistas e bandas para apresentação no concerto instrumental de Natal deste ano. Podem participar do artistas solo, duplas e grupos musicais. Os interessados têm até o dia 16 de dezembro para se inscrever presencialmente na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro da cidade. O Edital com todas as regras de participação está disponível na página da Cultura, no site da Prefeitura.

O secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques, destacou a realização do projeto pioneiro do concerto instrumental na Casa do Papai Noel, por meio de Processo de Seleção Pública. “Estamos muito felizes em anunciar este primeiro Edital de Chamamento para contratação de músicos. Queremos com isso valorizar os músicos locais, fomentar a cultura no município e incentivar a formação de plateia, além de trazer uma programação super especial para o Natal de São Pedro da Aldeia”, disse.

Para efetuar a inscrição gratuita na sede da Secretaria, é necessário que o candidato preencha todos os requisitos obrigatórios previstos no Edital, que incluem apresentação de portfólio e a entrega de documentos. A análise de todas as propostas musicais e dos materiais artísticos apresentados, bem como a seleção e a habilitação dos músicos, ficarão a cargo de uma Comissão de Avaliação.

Para as apresentações no concerto musical, os músicos selecionados receberão um cachê de R$ 300,00 (para apresentações individuais); R$ 600,00 (para apresentações em dupla); e R$ 900,00 (para apresentações em grupo/banda). O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do município e os vencedores serão comunicados e convocados para a assinatura de contrato pela Secretaria Adjunta de Cultura.

O horário de atendimento para inscrições na Casa da Cultura é das 9h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255 – Centro.