Cabo Frio pode ser a segunda cidade do Brasil a adotar tratamento com cannabis medicinal

Depois de Búzios enfrentar o tabu de forma positiva, outras cidades da Costa do Sol se inspiram. Vereador do PDT tomou a iniciativa no município cabo-friense contando com progressismo do prefeito e secretário de Saúde

Publicado 02/12/2021 18:52 | Atualizado há 22 horas