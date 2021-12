Prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º), no bairro Vinhateiro - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 01/12/2021 15:00

Na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 6h, Policiais Civis da 126ªDP, de Cabo Frio, na Região dos Lagos, com o apoio de Policiais Militares do Serviço Reservado do 25°BPM, capturaram o nacional Alex C.D.S, Vulgo “Xuxa”.

Contra Xuxa pendiam dois Mandados de Prisão pelos crimes de Homicídio Qualificado e Tráfico de Drogas, oriundos da comarca de São Pedro da Aldeia. De acordo com a Polícia, ele atuava como gerente do tráfico de drogas da localidade da Colina.

Após cruzamento de dados do setor de inteligência, ele foi capturado na Rua Luzia, no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.