Isaías do Escolar (PROS) questionou desperdício de dinheiro público na ocasião da vistoria no local nesta quarta-feira (1º) - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Parece até replay, mas aconteceu de novo. O vereador de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, Isaías do Escolar (PROS) encontrou materiais médicos vencidos no almoxarifado da secretaria de Saúde do município nesta quarta-feira (1º).



Materiais como seringas, fios categuti e espéculos, vencidos em julho, e sondas, com validade vencida em maio, estavam armazenados no local.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Isaías contestou o desperdício de dinheiro público, afirmou que iria questionar a atual gestão e a anterior sobre o ocorrido e deixou claro que não será silenciado.



No dia anterior, em Cabo Frio, o vereador Leo Mendes (DC) apurou denúncia parecida, também de desperdício com materiais médicos fora da validade em almoxarifado da Prefeitura.



O QUE DIZ A PREFEITURA



Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia disse que “os materiais citados foram adquiridos durante a gestão passada, não tendo saída durante o exercício 2021, já que tratar-se de quantidade superior à demanda real das unidades de saúde do município. A Secretaria de Saúde ressalta, ainda, que foi aberto processo administrativo para apurar os fatos em relação ao desperdício de insumos contratados pela antiga gestão”.