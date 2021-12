O elemento foi flagrado com 232 buchas de maconha, 170 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 30 em espécie - Renata Cristiane (RC24h)

O elemento foi flagrado com 232 buchas de maconha, 170 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 30 em espécieRenata Cristiane (RC24h)

Publicado 06/12/2021 14:52

Um rapaz de 21 anos, identificado como E.M.O., foi preso com uma carga de drogas no último sábado (4), no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após uma denúncia anônima.

De posse das informações, agentes do Grupamento de Ações Táticas foram até a rua Urbano Cunha, onde flagraram o elemento com 232 buchas de maconha, 170 pinos de cocaína, um rádio transmissor e R$ 30 em espécie. Ele confessou a prática ilícita e atuar como ‘vapor’ do tráfico.

O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.