De acordo com a PM, ninguém foi preso. - Divulgação

De acordo com a PM, ninguém foi preso.Divulgação

Publicado 05/12/2021 19:51

Uma ação da Polícia Militar no Loteamento Português, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite dessa última sexta-feira (3), terminou com a apreensão de 1.480 pinos de cocaína e 1.200 pedras de crack.

De acordo com a PM, ninguém foi preso.

Os agentes chegaram ao local após receberem a informação de que o terreno era usado pelo tráfico local para esconder sacolas com entorpecentes.

O material apreendido foi encontrado no interior do sótão de uma residência abandonada. No local, não foi encontrado ninguém.

A equipe levou o material para a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia.