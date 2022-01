São Pedro da Aldeia vacina crianças contra a Covid-19 a partir da próxima segunda (24) - Internet

Publicado 19/01/2022 14:07

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, inicia a campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos na próxima segunda-feira (24). A imunização dessa faixa etária volta a ser realizada no Esporte Clube São Pedro – SPEC.

Os profissionais de saúde que vão atuar nessa fase da vacinação irão receber um treinamento ao longo desta semana para garantir a segurança das crianças e oferecer um serviço de excelência aos moradores.

A partir do dia 24, o atendimento começa para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades, sendo necessário apresentar laudo médico.

A campanha acontecerá no SPEC, de 8 às 12h, com distribuição de senhas até 11h30.