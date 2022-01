As investigações contaram com o auxílio da 121ª DP Casimiro que, através da equipe, realizou as diligências iniciais que possibilitaram a identificação do acusado. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/01/2022 13:43

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na manhã desta quarta-feira (27), um homem considerado foragido da Justiça pelo crime de roubo de carga.

Segundo a Polícia Civil, contra Luan P.G.F., havia um mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara criminal aldeense. O crime aconteceu em novembro de 2021.

Luan foi capturado na casa onde morava, no bairro Professor Souza, em Casimiro de Abreu.

O criminoso foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça. Ele já possui passagens por roubo, porte e uso de drogas, ameaça, lesão corporal, e porte ilegal de arma de fogo.