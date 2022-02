‘Vapor’ do tráfico é preso com cocaína e maconha em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes

Publicado 03/02/2022 18:38

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM prenderam um homem, identificado como V.J.F., na manhã desta quinta-feira (3), por tráfico de drogas, no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pela localidade e depararam-se com um individuo segurando uma sacola na mão. Ao perceber a presença dos agentes, o homem tentou empreender fuga, mas logo foi pego. Com ele, foram encontrados 86 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e R$20 em espécie.

Após a apreensão do material ilícito, o homem, reconhecido como ‘vapor’ do tráfico, foi levado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), e, posteriormente, à central de flagrantes do dia, na 126ª DP (Cabo Frio), onde ficou preso e responderá por tráfico de drogas.