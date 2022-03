O vídeo mostra os agentes da Polícia Militar comemorando ação - Internet

Publicado 22/03/2022 18:24

Um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira (18), mostra uma ação de Policiais Militares do 25º Batalhão de Polícia Militar, que terminou com dois suspeitos mortos no bairro Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no dia 3 de março.



De acordo com o morador, os dois suspeitos que foram mortos estavam imobilizados dentro de um matagal quando os policiais "largaram o aço" neles com, pelo menos, quatro tiros de fuzil.



O vídeo mostra os agentes da Polícia Militar comemorando ação.



Na publicação nas redes sociais, diversos internautas criticaram a ação da PM e pediram um posicionamento da Corregedoria para apurar o caso.



A reportagem procurou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para confirmar a veracidade do vídeo que estava circulando na internet e pedir uma resposta da corporação.



Sem fazer qualquer menção ao vídeo, a assessoria de imprensa da secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na tarde de quinta-feira (3), equipes do 25º BPM realizavam policiamento pela Rua Pref. Waldir da Silva Lobo, no Morro do Milagre, em São Pedro da Aldeia, quando avistaram um ponto de venda de entorpecentes.



“Os criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Dois criminosos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Um deles era conhecido como Ovelha, um dos chefes do crime organizado local e com três anotações criminais”, disse a nota.

Veja o vídeo na íntegra: