Ele vestia bermuda azul e blusa vermelha e apresentava perfurações feitas por arma de fogo na altura da cabeça - Internet

Ele vestia bermuda azul e blusa vermelha e apresentava perfurações feitas por arma de fogo na altura da cabeçaInternet

Publicado 05/04/2022 16:21

Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros, na tarde desta terça-feira (5), no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com informações iniciais, populares encontraram o corpo do jovem já sem vida e acionaram a Polícia Militar. Ele vestia bermuda azul e blusa vermelha e apresentava perfurações feitas por arma de fogo na altura da cabeça, com parte do cérebro exposto.

O crime aconteceu próximo ao ‘Campinho de Areia’, localidade que faz divisa com Cabo Frio - outro município também na Região dos Lagos. Relatos apontam ainda, que a vítima trabalhava como motoboy. Não há informações sobre a autoria do homicídio.

A Polícia Militar esteve guardando o local e aguardando perícia para a remoção do corpo. O caso será registrado na 125ª DP de São Pedro da Aldeia.