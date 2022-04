Imagem ilustrativa - Jefferson Viana

Publicado 03/04/2022 17:00

O município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, está na rota da 1ª coletiva do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol. O grupo de ciclistas, que conta com participantes de todo Brasil, passará pela cidade na próxima segunda (4) e terça-feira (5). O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e realização da Associação Ciclística de Cabo Frio (ACICAF).

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, falou da iniciativa. “São Pedro da Aldeia recebe esta etapa do circuito de Cicloturismo Costa do Sol com entusiasmo. Muitos grupos visitam a cidade diariamente e registram belas imagens de nossos pontos turísticos. Participar deste circuito é uma oportunidade para fomentar o turismo, já que os participantes se hospedarão na cidade e poderão conhecer mais nossos atrativos e serviços. O cicloturista é sempre muito bem-vindo. Parabéns a organização do circuito, contem sempre conosco”, declarou.

De acordo com um dos organizadores do circuito, Ricardo Lage, a iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento do cicloturismo em toda a região. “Chegaremos em São Pedro da Aldeia no dia 04, passando pela praça da Igreja Matriz e a orla do Centro. Vamos conhecer a cidade e sair pela Rua do Fogo, Cruz e Posse, em direção a Casimiro de Abreu. Sempre passamos por estradas secundárias, nossos participantes vão consumindo a medida que passamos pelos municípios a fim de valorizar os comércios locais”, explicou.

A abertura oficial do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol vai contar um percurso de cerca de 400 km, com oito municípios participantes. O circuito começou na sexta-feira (1), no município de Cabo Frio, passando, em seguida, por Arraial do Cabo (2) e Saquarema (3). Após o percurso em São Pedro da Aldeia, no dia 4 de abril, os participantes seguem para Casimiro de Abreu (5), Sana (6), Rio das Ostras (7) e Búzios (8). O retorno para Cabo Frio está marcado para o dia 09 de abril.