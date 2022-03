Polícia Civil prende foragida por homicídio cometido em São Pedro da Aldeia há três anos - Sabrina Sá (RC24h)

Polícia Civil prende foragida por homicídio cometido em São Pedro da Aldeia há três anosSabrina Sá (RC24h)

Publicado 31/03/2022 16:49

Na manhã desta quinta-feira (31), agentes da 125ª Delegacia Policial, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, prenderam uma mulher que estava foragida da justiça pelo crime de homicídio. Contra Ingrid Pereira De Souza pendia um Mandado de Prisão Preventiva emitido pela Comarca do mesmo município.

De acordo com investigações, a acusada fazia parte dos integrantes do tráfico de drogas na Rua do Fogo e foi comprovado que ela participou ativamente da morte da vítima conhecida na localidade por ‘Luiz Panela’, morto em 2019 por não se submeter às ordens do tráfico de drogas, que subjugava os moradores do bairro.

A investigação apontou também, que Ingrid saiu fugida do bairro, já que os moradores queriam linchá-la por ela ter participado da morte da vítima, pessoa antiga e muito querida na localidade.