Homem morre após troca de tiros com a PM em São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/03/2022 14:20

Um homem morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (28).

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam uma denúncia de que vários elementos estariam armados e vendendo drogas na Rua do Vaz.

De posse das informações, os militares realizaram diligências em uma área de mata e se depararam com três criminosos que, ao perceberem a presença da guarnição, efetuaram disparos de arma de fogo, dando início a um confronto.

Ao cessar fogo, um dos acusados, que ainda não foi identificado, foi encontrado caído ao solo, ferido por um tiro. Ele estava com um revólver calibre 38 municiado e, mais a frente, a polícia recuperou uma bolsa com 143 cápsulas de cocaína e 22 fracos de loló.

O homem chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Municipal, no Morro dos Milagres, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Ninguém foi preso.