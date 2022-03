Os dois suspeitos foram autuados na 125 DP - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/03/2022 23:48 | Atualizado 26/03/2022 23:50

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia prenderam dois homens em um caminhão uma carga roubada de produtor farmacêuticos e de perfumaria na noite desta sexta-feira (25).

A captura dos criminosos aconteceu após informações repassadas pelo Setor de Inteligência da distrital, que davam conta sobre o veículo sendo trazido para a Região dos Lagos. Os policiais realizaram uma blitz e abordaram o KIA.

Ao abrirem o baú do caminhão, foi encontrada uma grande quantidade de produtos normalmente vendidos em farmácia, tais como tintura para cabelo, siringa, gaze, fralda, desodorante, absorvente íntimo, soro, medicamentos, luvas, preservativo, entre outros.

Carga roubada Letycia Rocha (RC24h)

O veículo era conduzido com F.E.S. e, no carona, estava C.D.N.A.. Os dois foram indagados sobre as notas fiscais dos produtos e um deles disse não haver. Porém, após revista no interior do veículo, foram encontradas diversas notas fiscais debaixo do banco.A dupla foi encaminhada para a 125ª DP e, após consulta ao sistema, foi descoberto que a mercadoria estava com registro de roubo de carga em São João de Meriti, na quarta-feira (24).