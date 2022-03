O homem foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/03/2022 13:59

Um homem, identificado como Edgar Quito da Silva, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), após agredir a ex-companheira com uma corrente no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



Conforme a Polícia Civil, a vítima procurou a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e disse ter sido agredida e ameaçada pelo acusado. A mulher estava com um corte na cabeça e também relatou ter sofrido agressões com uma corrente.



Os agentes foram até a Rua Saturnino Félix, onde localizaram o agressor, que foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.



Ele foi encaminhado para a 125ª DP, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.