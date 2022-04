Restam poucas vagas para o 38° Fest Verão, em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Restam poucas vagas para o 38° Fest Verão, em São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 10/04/2022 17:24

Falta apenas uma semana para o início do 38° Fest Verão de São Pedro da Aldeia. As inscrições das modalidades estão sendo feitas on-line e restam poucas vagas disponíveis. Três esportes ainda estão com cadastro aberto: aquathlon, canoa havaiana e frescobol. Os interessados devem acessar este link. Reforçando que os atletas das modalidades de aquathlon deverão apresentar os documentos pessoais na retirada do kit. Nos outros esportes, a documentação será mostrada no ato da competição.