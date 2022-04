Criminoso morre após troca de tiros com a PM em São Pedro da Aldeia - Divulgação da PM

Publicado 13/04/2022 14:00

Um criminoso foi a óbito após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na madrugada desta quarta-feira (13).

Segundo a ocorrência policial, uma equipe Patamo estava em ação continuada, após operação deflagrada pelo Comandante do 25° BPM com o apoio de Policiais Federais da Missão Redentor, no Rio de Janeiro, interceptou um veículo com cinco elementos.

Durante a abordagem, dois suspeitos empreenderam fuga evadindo-se para o interior de uma oficina.

Após cerco tático, um breve confronto armado foi iniciado, onde R. B. M. foi atingido e morto. Ele possuía 10 anotações criminais, dentre elas, dois homicídios, uma tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, tráfico e associação para o tráfico

Uma arma de fogo com carregador e nove munições intactas foi apreendida e três criminosos foram conduzidos para 125ª DP, onde foram autuados no artigo 35 da lei de drogas, permanecendo presos.