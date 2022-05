Homem é recebido com facão ao tentar trocar bujão de gás em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 23/05/2022 20:10

Um homem foi surpreendido ao ser recebido com um facão quando tentou trocar um bujão de gás que veio com defeito em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, no domingo (22).



Segundo a denúncia, ao chegar em casa depois da compra, percebeu que o bujão que adquiriu no Ultragaz do bairro São João estava com defeito na rosca, o que impossibilitava o encaixe. Com isso, voltou ao local.



Ele chegou pouco antes das 13h, horário em que a distribuidora deveria fechar, mas, conforme o relato, já estava fechada. Foi então que começou a tocar a campainha e bater na porta, no intuito de ser atendido. O homem só não contava que seria atendido da forma que foi.



Um funcionário, que estava vestindo blusa listrada e calça verde, o recebeu com um facão em mãos. A fim de evitar alguma tragédia, ele iniciou uma gravação com o celular. “O rapaz veio pra cima de mim, foi a hora que me afastei e comecei a filmar”, afirma.



Nas imagens, a justificativa do funcionário é que a vítima estava “tentando arrebentar o portão”. Contudo, o denunciante diz que bateu na entrada, chamou e tocou a campainha, mas ele apenas soltou a faca quando percebeu que estava sendo filmado. “Ainda falei que estava com criança pequena em casa (…), não pedi favor, só quis trocar porque estava com defeito”, conclui.



O homem, que está bem, conta conseguiu trocar o bojão defeituoso e que, segundo foi informado, o funcionário que o atendeu foi demitido. No momento, ele está tentando fazer o boletim de ocorrência.



A reportagem entrou em contato com a Ultragaz e aguarda um posicionamento acerca da situação.