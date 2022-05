Duas mulheres são presas por receptação em São Pedro da Aldeia e Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Duas mulheres são presas por receptação em São Pedro da Aldeia e AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/05/2022 15:33

Duas mulheres foram presas pelo crime de receptação em São Pedro da Aldeia e Araruama, municípios da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (23). Uma delas é proprietária de um ferro velho, no bairro Porto do Carro.

De acordo com a Polícia Civil, no dia 11, dois homens foram presos em flagrante por furtarem uma empresa. Durante depoimento na sede policial, eles disseram que os produtos subtraídos estavam em um ferro velho dos familiares.

Os agentes foram até o local indicado pelos presos e encontraram a mulher. Ela confessou ter adquirido os materiais furtados e apresentou o produto, sendo encamihada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuada e presa em flagrante.

Já a outra acusada foi presa com um celular roubado no distrito de São Vicente, em Araruama. Conforme a polícia, o aparelho foi subtraído por um homem suspeito de ter cometido crimes de latrocínio, estupro e roubo a transeuntes, e foi localizado com a mulher. Ela também foi encaminhada para a 125ª DP, autuada e presa.