Acusado de matar casal em São Pedro da Aldeia se entrega à políciaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/05/2022 15:25

Um homem acusado de matar um casal no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (24). Contra Lucas Simas Evangelista havia um mandado de prisão preventiva por homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 28 de janeiro do ano passado na Rua da Conceição, quando Lucas levou o comparsa, identificado como Luan Vieira da Silva, na garupa de uma motocicleta até o local para efetuar disparos de arma de fogo contra Rodrigo de Souza e Maria Joana Macedo de Souza. O duplo homicídio, ainda conforme a polícia, foi praticado a mando de Thiago Franco Barbosa, que já está preso.

Segundo apurado, no momento do crime, as vítimas se encontravam no interior de um veículo Volkswagen, modelo Kombi, muito utilizado pelo filho do casal, o qual seria o alvo do homicídio. A motivação seria o fato do rapaz ter deixado de traficar para a facção criminosa Comando Vermelho.

Lucas segue acautelado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) á disposição da Justiça.