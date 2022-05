Condenado por roubo majorado é preso em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/05/2022 14:46

Um homem, identificado como Deivison P.M. foi preso na manhã desta sexta-feira (20) no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele era considerado foragido da Justiça.



De acordo com a Polícia Civil, contra o criminoso havia um mandado de prisão condenatória, expedido pela comarca de Valença, pelo crime de roubo majorado.



O acusado foi capturado por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) na Estrada do Boqueirão, após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital.



Ele foi encaminhado para a delegacia e permanece acautelado à disposição da Justiça.