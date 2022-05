Ventos de 45km/h derrubam muro em São Pedro da Aldeia e causam estrago - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 19/05/2022 15:11

Em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, os fortes ventos, que podem chegar a 45km/h nesta quinta-feira (19), já estão fazendo estrago. No Campo do Cruzeiro, na Rua Felíciano José Maurício, localizada no Campo Redondo, um muro acabou caindo devido às intensas rajadas.



Imagens mostram os tijolos sobre um carro, o que acabou quebrando as janelas, e uma moto, que ficou destruída. O estrago só não foi maior por não ter ninguém passando pelo local no momento do incidente.



A queda assustou moradores, que, ao entrarem em contato com a reportagem, afirmaram que a parte do muro que ainda está de pé possui várias rachaduras. “Se ventar mais um pouquinho, com certeza vai cair tudo”, contam.



Os moradores entraram em contato com as autoridades, e seguem aguardando retorno. Em resposta, a Prefeitura afirma que equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal foram enviadas ao local.